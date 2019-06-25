Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,6947 руб.

25 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1966 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,6947 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,4975 руб., максимальный - 62,9075 руб. К этому времени было заключено 21687 сделок. Объем торгов составил 149281,43 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,8225 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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