Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,6356 руб.

25 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2689 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,6356 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,485 руб., максимальный - 62,865 руб. Было заключено 13411 сделок. Объем торгов составил 60475,37 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,8225 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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