Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,2548 руб.

25 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3397 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2548 руб.

Минимальный курс евро составил 71,13 руб., максимальный - 71,4425 руб. Было заключено 3997 сделок. Объем торгов составил 19266,52 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,3875 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.