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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 26 июня в размере 71,2323 руб.
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Рост промпроизводства в мае замедлился до 0,9%
В мае рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,9% после повышения на 4,6% в апреле. Аналитики ожидали его повышения на 1,4%
 
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Накопления будущих пенсионеров хотят освободить от потерь
Пенсионный фонд России (ПФР) предлагает ввести мораторий на изъятие инвестиционного дохода при досрочных переходах граждан между страховщиками, следует из письма ПФР в Минтруд, пишет "Коммерсант". Отправку документа подтвердили в ПФР, его получение...
 
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25 июня 2019 года 13:15

ЦБ РФ установил курс евро с 26 июня в размере 71,2323 руб.

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25 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 71,2323 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,50 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
25 июня 2019 года 19:54
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Сбербанк России 25 июня завершил размещение выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-KR_FIX-153d-001Р-103R номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 50,4% выпуска на 252 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

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25 июня 2019 года 19:53
АКРА подтвердило рейтинг Краснодарского края и его облигаций на уровне "A(RU)", прогноз "позитивный"
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"Кредитный рейтинг Краснодарского края обусловлен низким...    читать дальше
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25 июня 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 июня снизилась на 0,48% и составила 31581,361 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 31581,361 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 153,626 млрд руб., или на...
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25 июня 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,402 руб.
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Минимальный курс евро составил 71,1575 руб.,...    читать дальше
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25 июня 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1036 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 383 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1036 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,084 руб., максимальный - 9,141...    читать дальше
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25 июня 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,6947 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1966 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,6947 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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25 июня 2019 года 19:01
Рынок акций РФ завершил торги в отрицательной зоне (уточненный вариант)
Российский рынок акций завершил торги во вторник в отрицательной зоне на фоне не слишком оптимистичной ситуации на мировых фондовых площадках.

Во вторник просела фондовая Азия (японский Nikkei 225 потерял 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на...    читать дальше
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25 июня 2019 года 18:49
МТС установили ставку 1-го купона бондов на 15 млрд рублей в размере 8%
ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) установило ставку 1-го купона 6-летних облигаций серии 001P-10 объемом 15 млрд рублей в размере 8,00% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставка 2-24-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок проходил 25...    читать дальше
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25 июня 2019 года 18:46
РФ с июля 2018 г. по май 2019 г. увеличила экспорт зерна в Китай более чем в два раза - эксперты
Россия с июля 2018 года по май 2019 года экспортировала в Китай 151 тыс. тонн зерна против 70 тыс. тонн годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре АО "Русагротранс".

По словам руководителя центра Игоря Павенского, российские экспортеры постепенно...    читать дальше
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25 июня 2019 года 18:40
"Интер РАО" готовит новую программу мотивации менеджмента
ПАО "Интер РАО" предложит совету директоров новую мотивационную программу для топ-менеджмента с вариантом выплаты вознаграждений или их части акциями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В рамках разработки новой стратегии компании рост стоимости будет...    читать дальше
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25 июня 2019 года 18:36
Банк "Зенит" выкупил в рамках оферты облигации БО-13 на 95,6 млн рублей
Банк "Зенит" приобрел по оферте 95,610 тыс. облигаций серии БО-13 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.

Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Согласно сообщению, на эмиссионном счету эмитента до оферты...    читать дальше
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25 июня 2019 года 18:35
ВЭБ разместил 20,04% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К159 на 4,01 млрд рублей
ВЭБ 25 июня завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К159 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 20,04% выпуска на 4 млрд 7,825 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 20 июня. Ставка купона установлена в размере...    читать дальше
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25 июня 2019 года 18:34
Цены на нефть перешли к росту
Нефтяной рынок стабилизировался и перешел к подъему в ходе торгов во вторник после скачка на 8% за предыдущие три сессии, вызванного геополитическими рисками.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск подорожали на $0,47 (0,72%) - до...    читать дальше
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25 июня 2019 года 18:28
ФНС вновь собирается исключить Панаму из списка государств, не обменивающихся налоговой информацией, может вернуть в него Монако
Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена исключить с 1 января 2020 года из перечня государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ, Панаму и Сан-Марино и вернуть в него Монако, исключенное из списка с 1 января 2020...    читать дальше
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25 июня 2019 года 18:22
Безработица в 8 регионах превышает 10% - Росстат
Уровень безработицы в субъектах РФ продолжает оставаться значительно дифференцированным - различия превышают 20 раз, свидетельствует доклад Росстата о занятости и безработице в мае 2019 года.

Как сообщалось, в целом по России уровень безработицы в мае повторил уровень...    читать дальше
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25 июня 2019 года 18:15
ФАС запретила ГТЛК покупку Brunswick
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась согласовывать ходатайство "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) о покупке Brunswick Rail (BR, актив Ивана Беляева), говорится в сообщении регулятора на официальном сайте.

"ГТЛК как институту...    читать дальше
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