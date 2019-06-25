ЦБ РФ установил курс евро с 26 июня в размере 71,2323 руб.

25 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 71,2323 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,50 коп.

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Сбербанк России 25 июня завершил размещение выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-KR_FIX-153d-001Р-103R номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 50,4% выпуска на 252 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на бонды прошел 21-24... Сбор заявок на бонды прошел 21-24... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Краснодарского края и его облигаций на уровне "А(RU)", прогноз по рейтингу - "позитивный", говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг Краснодарского края обусловлен низким... "Кредитный рейтинг Краснодарского края обусловлен низким... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 31581,361 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 153,626 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,402 руб. Минимальный курс евро составил 71,1575 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,1575 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 383 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1036 руб. Минимальный курс юаня составил 9,084 руб., максимальный - 9,141... Минимальный курс юаня составил 9,084 руб., максимальный - 9,141... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1966 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,6947 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги во вторник в отрицательной зоне на фоне не слишком оптимистичной ситуации на мировых фондовых площадках. Во вторник просела фондовая Азия (японский Nikkei 225 потерял 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на... Во вторник просела фондовая Азия (японский Nikkei 225 потерял 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на... читать дальше

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ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) установило ставку 1-го купона 6-летних облигаций серии 001P-10 объемом 15 млрд рублей в размере 8,00% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-24-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-24-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок проходил 25... Сбор заявок проходил 25... читать дальше

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Россия с июля 2018 года по май 2019 года экспортировала в Китай 151 тыс. тонн зерна против 70 тыс. тонн годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре АО "Русагротранс". По словам руководителя центра Игоря Павенского, российские экспортеры постепенно... По словам руководителя центра Игоря Павенского, российские экспортеры постепенно... читать дальше

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ПАО "Интер РАО" предложит совету директоров новую мотивационную программу для топ-менеджмента с вариантом выплаты вознаграждений или их части акциями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "В рамках разработки новой стратегии компании рост стоимости будет... "В рамках разработки новой стратегии компании рост стоимости будет... читать дальше

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Банк "Зенит" приобрел по оферте 95,610 тыс. облигаций серии БО-13 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Согласно сообщению, на эмиссионном счету эмитента до оферты... Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Согласно сообщению, на эмиссионном счету эмитента до оферты... читать дальше

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ВЭБ 25 июня завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К159 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 20,04% выпуска на 4 млрд 7,825 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 20 июня. Ставка купона установлена в размере... Сбор заявок на бонды прошел 20 июня. Ставка купона установлена в размере... читать дальше

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Нефтяной рынок стабилизировался и перешел к подъему в ходе торгов во вторник после скачка на 8% за предыдущие три сессии, вызванного геополитическими рисками. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск подорожали на $0,47 (0,72%) - до... Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск подорожали на $0,47 (0,72%) - до... читать дальше

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Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена исключить с 1 января 2020 года из перечня государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ, Панаму и Сан-Марино и вернуть в него Монако, исключенное из списка с 1 января 2020... читать дальше

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Уровень безработицы в субъектах РФ продолжает оставаться значительно дифференцированным - различия превышают 20 раз, свидетельствует доклад Росстата о занятости и безработице в мае 2019 года. Как сообщалось, в целом по России уровень безработицы в мае повторил уровень... Как сообщалось, в целом по России уровень безработицы в мае повторил уровень... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась согласовывать ходатайство "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) о покупке Brunswick Rail (BR, актив Ивана Беляева), говорится в сообщении регулятора на официальном сайте. "ГТЛК как институту... "ГТЛК как институту... читать дальше

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