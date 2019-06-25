25 июня 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Июнь 2019
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Апрель 2019
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Апрель 2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Июнь 2019
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Май 2019
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25 июня 2019 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3391 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 62,5522... читать дальше
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25 июня 2019 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 62,5522 руб.
По отношению к последней сделке в понедельник доллар подешевел на 4,78 коп. К курсу, установленному Банком России на... читать дальше
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25 июня 2019 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,07 пункта (0,075%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2760,58 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 4,01 пункта (0,289%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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25 июня 2019 года 10:13
Б РФ 21 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 19,08 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Минфин с 7 июня по 4 июля планирует приобрести валюту на 310,3 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 16,3 млрд... читать дальше
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25 июня 2019 года 10:04
Сегодняшние торги российский рынок акций начал разнонаправленным движением индексов (индекс МосБиржи снижался на 0,2%, РТС подрос на 0,04%) на фоне отката фондовых индикаторов в Азии и США.
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются,... читать дальше
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25 июня 2019 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,02/63,49 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 10 коп., Cредний курс продажи упал...
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25 июня 2019 года 10:01
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 июня по данным на начало операционного дня выросло до 126 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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25 июня 2019 года 09:46
Газпромбанк (ГПБ) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-11P объемом 10 млрд рублей на уровне 8,20% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,37% годовых.
Сбор заявок на... читать дальше
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25 июня 2019 года 09:35
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США снижается к большинству основных валют, тогда как иена выросла до максимального уровня с января после заявлений Ирана о том, что американские санкции навсегда закрывают путь для дипломатии.
Евро к 9:25 мск стоил $1,1403... читать дальше
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25 июня 2019 года 09:30
5 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-225 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
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25 июня 2019 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 июня составили по Российской Федерации 2747,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2420,1 млрд руб.
На начало... читать дальше
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25 июня 2019 года 09:22
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются, трейдеры оценивают события вокруг Ирана и ждут встречи лидеров США и Китая.
Японский Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng - 1,2%, китайский Shanghai Composite - 1%,... читать дальше
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25 июня 2019 года 09:07
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не предвидит сокращения оружейного экспорта в ближайшие годы - портфель заказов сохранится на уровне $50 млрд.
"На ближайшие годы сокращения нашего экспортного портфеля заказов не предвидится, и он будет оставаться на уровне $50... читать дальше
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25 июня 2019 года 08:56
Госдума хочет освободить Счетную палату от обязанности ежеквартально представлять депутатам отчет о мониторинге использования средств, выданных банкам в соответствии с принятым в 2014 году законом о докапитализации банков через механизм ОФЗ.
Согласно проекту... читать дальше
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25 июня 2019 года 08:48
Торги в понедельник американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили снижением, Dow Jones - в небольшом плюсе.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 8,41 пункта (0,03%) и составил 26727,54 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 5,11 пункта... читать дальше
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25 июня 2019 года 08:38
Тариф в системе взимания платы с грузовиков "Платон" с 1 июля 2019 г. будет проиндексирован на 14 коп., до 2,04 руб. за километр.
Как говорится в сообщении Минтранса РФ, об этом сообщил вчера министр транспорта Евгений Дитрих по итогам обсуждений ведомства с... читать дальше
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