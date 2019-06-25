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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3391 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 62,5522... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 62,5522 руб. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подешевел на 4,78 коп. К курсу, установленному Банком России на... По отношению к последней сделке в понедельник доллар подешевел на 4,78 коп. К курсу, установленному Банком России на... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,07 пункта (0,075%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2760,58 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 4,01 пункта (0,289%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 4,01 пункта (0,289%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Б РФ 21 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 19,08 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 июня по 4 июля планирует приобрести валюту на 310,3 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 16,3 млрд... Минфин с 7 июня по 4 июля планирует приобрести валюту на 310,3 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 16,3 млрд... читать дальше

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Сегодняшние торги российский рынок акций начал разнонаправленным движением индексов (индекс МосБиржи снижался на 0,2%, РТС подрос на 0,04%) на фоне отката фондовых индикаторов в Азии и США. Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются,... Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются,... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,02/63,49 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 10 коп., Cредний курс продажи упал...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 июня по данным на начало операционного дня выросло до 126 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Газпромбанк (ГПБ) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-11P объемом 10 млрд рублей на уровне 8,20% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,37% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,37% годовых. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США снижается к большинству основных валют, тогда как иена выросла до максимального уровня с января после заявлений Ирана о том, что американские санкции навсегда закрывают путь для дипломатии. Евро к 9:25 мск стоил $1,1403... Евро к 9:25 мск стоил $1,1403... читать дальше

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5 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-225 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 июня составили по Российской Федерации 2747,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2420,1 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются, трейдеры оценивают события вокруг Ирана и ждут встречи лидеров США и Китая. Японский Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng - 1,2%, китайский Shanghai Composite - 1%,... Японский Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng - 1,2%, китайский Shanghai Composite - 1%,... читать дальше

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не предвидит сокращения оружейного экспорта в ближайшие годы - портфель заказов сохранится на уровне $50 млрд. "На ближайшие годы сокращения нашего экспортного портфеля заказов не предвидится, и он будет оставаться на уровне $50... "На ближайшие годы сокращения нашего экспортного портфеля заказов не предвидится, и он будет оставаться на уровне $50... читать дальше

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Госдума хочет освободить Счетную палату от обязанности ежеквартально представлять депутатам отчет о мониторинге использования средств, выданных банкам в соответствии с принятым в 2014 году законом о докапитализации банков через механизм ОФЗ. Согласно проекту... Согласно проекту... читать дальше

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Торги в понедельник американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили снижением, Dow Jones - в небольшом плюсе. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 8,41 пункта (0,03%) и составил 26727,54 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 5,11 пункта... Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 8,41 пункта (0,03%) и составил 26727,54 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 5,11 пункта... читать дальше

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Тариф в системе взимания платы с грузовиков "Платон" с 1 июля 2019 г. будет проиндексирован на 14 коп., до 2,04 руб. за километр. Как говорится в сообщении Минтранса РФ, об этом сообщил вчера министр транспорта Евгений Дитрих по итогам обсуждений ведомства с... Как говорится в сообщении Минтранса РФ, об этом сообщил вчера министр транспорта Евгений Дитрих по итогам обсуждений ведомства с... читать дальше

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