Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,9022 руб.

24 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2778 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9022 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,825 руб., максимальный - 63,03 руб. Было заключено 10885 сделок. Объем торгов составил 45023,97 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,9425 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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