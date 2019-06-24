Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,5945 руб.

24 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2641 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,5945 руб.

Минимальный курс евро составил 71,5175 руб., максимальный - 71,73 руб. Было заключено 3826 сделок. Объем торгов составил 19492,97 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,685 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.