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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 116,8 млрд руб.
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24 июня 2019 года 11:22
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 116,8 млрд руб.
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24 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 116,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 117,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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24 июня 2019 года 14:20
Законопроект о цифровых финансовых активах, который сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме, легализует использование стейблкоина в РФ, сообщил журналистам глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "По стейблкоину, в принципе формулировки,... читать дальше
.24 июня 2019 года 14:12
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Юникредит банка на уровне "ААА(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен очень высокой вероятностью... читать дальше
.24 июня 2019 года 14:00
Американский оператор казино и отелей Eldorado Resorts достиг соглашения о приобретении конкурирующей компании Caesars Entertainment за $17,3 млрд, включая долг компании. В результате в США появится крупнейшая компания в игровой отрасли с примерно 60 отелями-казино в 16... читать дальше
.24 июня 2019 года 13:53
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 62,9095 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,00 коп. Это автоматическое сообщение.
.24 июня 2019 года 13:53
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 71,5973 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,83 коп. Это автоматическое сообщение.
.24 июня 2019 года 13:52
X5 Retail Group договорилась с онлайн-ритейлером Lamoda об открытии пунктов выдачи заказов в магазинах "Пятерочка". Соглашение о стратегическом партнерстве с Lamoda Group заключила дочерняя структура Х5 - "Х5 Омни". "Сотрудничество предполагает запуск пунктов... читать дальше
.24 июня 2019 года 13:44
Консорциум китайских инвесторов во главе с Fosun International интересуется покупкой контрольного пакета GV Gold (ПАО "Высочайший"), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В рамках сделки "Высочайший" может быть оценен в $1 млрд.... читать дальше
.24 июня 2019 года 13:44
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Юникредит банка на уровне "ААА(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен очень высокой вероятностью... читать дальше
.24 июня 2019 года 13:37
Ограничения на полеты российских авиакомпаний в Грузию являются не санкциями, а вынужденными временными мерами, направленными на обеспечение безопасности россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В данном случае речь идет не о санкциях, а о... читать дальше
.24 июня 2019 года 13:30
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало все рейтинги российского Натиксис банка ("дочка" французского Natixis SA) по собственным причинам делового характера, говорится в сообщении агентства. На момент отзыва долгосрочный рейтинг депозитов... читать дальше
.24 июня 2019 года 13:22
Обманутые дольщики могут отозвать заявления из страховых компаний и перейти в Фонд дольщиков для получения гарантированной компенсации
Дольщики, подавшие заявления в страховые компании после наступления банкротства своего застройщика, могут воспользоваться правом не дожидаться получения страховой выплаты, отозвать свое заявление и автоматически перейти в Фонд защиты прав граждан - участников долевого... читать дальше
.24 июня 2019 года 13:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,27 пункта (0,3%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2769,5 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2772,37 (+0,4%)... читать дальше
.24 июня 2019 года 13:14
Власти России не могут запретить своим согражданам посещать Грузию или любую другую страну, но ограничения на полеты позволят снизить турпоток из РФ в это государство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Дело в том, что миллион двести, если я не... читать дальше
.24 июня 2019 года 13:08
Европейские фондовые индексы преимущественно снижаются сегодня на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Ираном, которая вызывает у инвесторов опасения военной конфронтации на Ближнем Востоке. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe... читать дальше
.24 июня 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 63,8539 руб.
Минимальное значение за месяц (с 25 мая по 24 июня) - 63,8539 руб. за доллар, максимальное значение - 66,1753 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,37 руб. Это автоматическое сообщение.
.24 июня 2019 года 13:04
Россия с 8 июля приостанавливает рейсы грузинских авиакомпаний до погашения долгов за аэронавигацию и получения гарантий безопасности
С 8 июля будут приостановлены полёты грузинских авиакомпаний на территорию Российской Федерации, говорится в сообщении Минтранса РФ. Причина приостановки полётов - "необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной... читать дальше
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