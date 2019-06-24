Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1504 руб.

24 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 341 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1504 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,14 руб., максимальный - 9,165 руб. Было заключено 50 сделок. Объем торгов составил 158,31 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1469 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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