Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3070,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 388,95 млрд руб.

24 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 июня составили по Российской Федерации 3070,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2712,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3010,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2700,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 июня составили 388,95 млрд руб. против 989,60693 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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