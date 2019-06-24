ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,1295 руб.

24 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 63,1295 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,82 коп.

.

Законопроект о цифровых финансовых активах, который сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме, легализует использование стейблкоина в РФ, сообщил журналистам глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "По стейблкоину, в принципе формулировки,... "По стейблкоину, в принципе формулировки,... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Юникредит банка на уровне "ААА(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен очень высокой вероятностью... Кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен очень высокой вероятностью... читать дальше

.

Американский оператор казино и отелей Eldorado Resorts достиг соглашения о приобретении конкурирующей компании Caesars Entertainment за $17,3 млрд, включая долг компании. В результате в США появится крупнейшая компания в игровой отрасли с примерно 60 отелями-казино в 16... В результате в США появится крупнейшая компания в игровой отрасли с примерно 60 отелями-казино в 16... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 62,9095 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,00 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 71,5973 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,83 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

X5 Retail Group договорилась с онлайн-ритейлером Lamoda об открытии пунктов выдачи заказов в магазинах "Пятерочка". Соглашение о стратегическом партнерстве с Lamoda Group заключила дочерняя структура Х5 - "Х5 Омни". Соглашение о стратегическом партнерстве с Lamoda Group заключила дочерняя структура Х5 - "Х5 Омни". "Сотрудничество предполагает запуск пунктов... "Сотрудничество предполагает запуск пунктов... читать дальше

.

Консорциум китайских инвесторов во главе с Fosun International интересуется покупкой контрольного пакета GV Gold (ПАО "Высочайший"), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В рамках сделки "Высочайший" может быть оценен в $1 млрд.... В рамках сделки "Высочайший" может быть оценен в $1 млрд.... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Юникредит банка на уровне "ААА(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен очень высокой вероятностью... Кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен очень высокой вероятностью... читать дальше

.

Ограничения на полеты российских авиакомпаний в Грузию являются не санкциями, а вынужденными временными мерами, направленными на обеспечение безопасности россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В данном случае речь идет не о санкциях, а о... "В данном случае речь идет не о санкциях, а о... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало все рейтинги российского Натиксис банка ("дочка" французского Natixis SA) по собственным причинам делового характера, говорится в сообщении агентства. На момент отзыва долгосрочный рейтинг депозитов... На момент отзыва долгосрочный рейтинг депозитов... читать дальше

.

Дольщики, подавшие заявления в страховые компании после наступления банкротства своего застройщика, могут воспользоваться правом не дожидаться получения страховой выплаты, отозвать свое заявление и автоматически перейти в Фонд защиты прав граждан - участников долевого... читать дальше

.

После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,27 пункта (0,3%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2769,5 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2772,37 (+0,4%)... читать дальше

.

Власти России не могут запретить своим согражданам посещать Грузию или любую другую страну, но ограничения на полеты позволят снизить турпоток из РФ в это государство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Дело в том, что миллион двести, если я не... "Дело в том, что миллион двести, если я не... читать дальше

.

Европейские фондовые индексы преимущественно снижаются сегодня на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Ираном, которая вызывает у инвесторов опасения военной конфронтации на Ближнем Востоке. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe... читать дальше

.

Минимальное значение за месяц (с 25 мая по 24 июня) - 63,8539 руб. за доллар, максимальное значение - 66,1753 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,37 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

С 8 июля будут приостановлены полёты грузинских авиакомпаний на территорию Российской Федерации, говорится в сообщении Минтранса РФ. Причина приостановки полётов - "необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной... Причина приостановки полётов - "необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной... читать дальше

.