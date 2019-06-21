Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,1799 руб.

21 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1040 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1799 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,9625 руб., максимальный - 63,7675 руб. Было заключено 14353 сделки. Объем торгов составил 58884,1 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,2375 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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