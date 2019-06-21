21 июня 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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21 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 24.06 по 30.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|24.06.2019
|09:45
|Изменение ВВП Франции
|I квартал 2019
|24.06.2019
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Июнь 2019
|25.06.2019
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Июнь 2019
|25.06.2019
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Апрель 2019
|25.06.2019
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Апрель 2019
|25.06.2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Июнь 2019
|25.06.2019
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Май 2019
|26.06.2019
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Май 2019
|26.06.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 15 по 21 июня
|27.06.2019
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Июнь 2019
|27.06.2019
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Июнь 2019
|27.06.2019
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Июнь 2019
|27.06.2019
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Июнь 2019
|27.06.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 16 по 22 июня
|27.06.2019
|15:30
|Изменение ВВП США
|I квартал 2019
|27.06.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 09 по 15 июня
|28.06.2019
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Июнь 2019
|28.06.2019
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Май 2019
|28.06.2019
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Июнь 2019
|28.06.2019
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Июнь 2019
|28.06.2019
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Май 2019
|28.06.2019
|11:30
|Изменение ВВП Великобритании
|I квартал 2019
|28.06.2019
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Июнь 2019
|28.06.2019
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Июнь 2019
|28.06.2019
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Май 2019
|28.06.2019
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Апрель 2019
|28.06.2019
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Май 2019
|28.06.2019
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Май 2019
|28.06.2019
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Май 2019
|28.06.2019
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Июнь 2019
|28.06.2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июнь 2019
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