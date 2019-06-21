Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

21 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 24.06 по 30.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,97 пункта (0,682%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2761,23 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45401,935 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 188,835 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1243 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,4851 руб. Минимальный курс евро составил 71,1025 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,1025 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 417 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1917 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1698 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,1698 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 189 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2277 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Министерство торговли США в пятницу сообщило о внесении пяти китайских организаций в список юридических лиц, которые не могут закупать американские товары и услуги, по соображениям государственной безопасности. Как говорится в пресс-релизе министерства, в число компаний... Как говорится в пресс-релизе министерства, в число компаний... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги в красной зоне. В пятницу в Азии преобладало снижение индексов, за исключением индикаторов Китая (японский Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%). В пятницу в Азии преобладало снижение индексов, за исключением индикаторов Китая (японский Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%). Проседала Европа (FTSE, DAX, CAC 40... Проседала Европа (FTSE, DAX, CAC 40... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев позитивно оценил российско-белорусские переговоры, прошедшие в пятницу в Минске, отметив, что сторонам удалось найти взаимопонимание. "Переговоры прошли очень хорошо. Мы действительно понимаем друг друга, слышим аргументы друг друга,... "Переговоры прошли очень хорошо. Мы действительно понимаем друг друга, слышим аргументы друг друга,... читать дальше

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Нефтяной рынок растет в пятницу и завершает ростом эту неделю из-за рисков поставкам с Ближнего Востока, усилившихся на фоне конфликта Ирана с США. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск подорожали на $0,65 (1,01%) - до $65,1 за... Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск подорожали на $0,65 (1,01%) - до $65,1 за... читать дальше

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"Азбука вкуса" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-П01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 9,50% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил в пятницу с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Сбор заявок проходил в пятницу с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ставке соответствует... Ставке соответствует... читать дальше

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Цены на золото могут достичь отметки в $1600 в ближайшие 12 месяцев при самом оптимистичном сценарии, полагают аналитики банка Citigroup. Впрочем, для реализации такого сценария потребуется выполнение ряда условий - в частности, снижение реальных процентных ставок в США... Впрочем, для реализации такого сценария потребуется выполнение ряда условий - в частности, снижение реальных процентных ставок в США... читать дальше

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Позиции России и Белоруссии по вопросу углубления интеграции в Союзном государстве сближаются, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Как мы с вами и договаривались, была проделана работа по сближению позиций. Вы тогда сказали, что у нас на 70% совпадают позиции,... "Как мы с вами и договаривались, была проделана работа по сближению позиций. Вы тогда сказали, что у нас на 70% совпадают позиции,... читать дальше

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Минкомсвязь назначило главой Российского фонда развития информационных технологий Дмитрия Крюкова - советника министра, курирующего создание технопарка, университета Иннополис и других отраслевых проектов, говорится в сообщении ведомства. Соответствующее решение члены... Соответствующее решение члены... читать дальше

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Рост ВВП РФ в июне будет выше майского показателя, слабые результаты последнего месяца пока не дают оснований ожидать рецессии, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. ВВП РФ в мае вырос всего на 0,2% после 1,7% в апреле. За 5 месяцев экономика прибавила... ВВП РФ в мае вырос всего на 0,2% после 1,7% в апреле. За 5 месяцев экономика прибавила... читать дальше

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В рамках подготовки законопроекта об обращении в РФ криптовалют обсуждается идея разрешить куплю-продажу, но не расчёты, окончательное решение по этому вопросу еще не приято, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев в пятницу журналистам. "В части криптовалют последний... "В части криптовалют последний... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1040 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1799 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,9625 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 62,9625 руб.,... читать дальше

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