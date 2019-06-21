Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,3304 руб.

21 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1583 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3304 руб.

Минимальный курс евро составил 71,14 руб., максимальный - 72 руб. Было заключено 4342 сделки. Объем торгов составил 18287,32 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,56 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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