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21 июня 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,3304 руб.
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21 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1583 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3304 руб. Минимальный курс евро составил 71,14 руб., максимальный - 72 руб. Было заключено 4342 сделки. Объем торгов составил 18287,32 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,56 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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