ЦБ РФ установил курс евро с 22 июня в размере 71,349 руб.

21 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 71,349 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,67 коп.

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Сбербанк России не требует особых условий подключения к Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ РФ, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. "Мы в процессе переговоров, поэтому будем надеяться. Мы не выбиваем себе никакие специальные условия, странный тезис. Мы не... "Мы в процессе переговоров, поэтому будем надеяться. Мы не выбиваем себе никакие специальные условия, странный тезис. Мы не... читать дальше

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Китайская Bitmain Technologies Ltd., крупнейший в мире производитель оборудования для майнинга криптовалют, возвращается к планам проведения первичного публичного размещения (IPO) на фоне роста котировок биткойна до годового максимума, сообщает Bloomberg со ссылкой на... читать дальше

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"Газпром" к настоящему времени уже выполнил программу заимствований 2019 г., останется в рынке, чтобы улучшить ориентиры привлечения финансирования для себя, сообщил журналистам заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Фамил Садыгов. "Ту задачу на этот год по... "Ту задачу на этот год по... читать дальше

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В понедельник, 24 июня, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 78076,77 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 24 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 2252,38 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 24 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $426,56 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Группа демократов-центристов в Конгрессе США выступила с предложением ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга, российских банков и поддерживаемых Россией СПГ-проектов, говорится в пресс-релизе, распространенном этой группой в пятницу. В документе... В документе...

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В ходе торгов в пятницу стоимость криптовалюты превысила $9800 впервые более чем за год. Согласно данным CoinDesk, стоимость криптовалюты к 15:06 мск увеличилась на 2,5% и составила $9806,8. Согласно данным CoinDesk, стоимость криптовалюты к 15:06 мск увеличилась на 2,5% и составила $9806,8. Биткойн подорожал на 164% с начала 2019 года. Вместе с тем курс... Биткойн подорожал на 164% с начала 2019 года. Вместе с тем курс... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1583 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3304 руб. Минимальный курс евро составил 71,14 руб., максимальный - 72... Минимальный курс евро составил 71,14 руб., максимальный - 72... читать дальше

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ЦБ РФ с 22 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2817,88 (+2,13) руб./грамм; на серебро - 31,03 (-0,21) руб./грамм; на платину - 1633,88 (-27,06) руб./грамм; на палладий - 3028,25 (-77,6) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американский автопроизводитель Ford после закрытия своих заводов в Набережных Челнах и Всеволожске планирует продать их на торгах, сообщил сегодня журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в Москве. При этом он напомнил, что недавно Ford и ПАО... При этом он напомнил, что недавно Ford и ПАО... читать дальше

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ЦБ РФ с начала 2019 года проверил в части кибербезопасности 75 банков и в каждом нашел некоторые проблемы, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком. "С прошлого года Центральный банк как... "С прошлого года Центральный банк как... читать дальше

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Нефть эталонных марок активно повышается в ходе торгов в пятницу, завершая неделю значительным ростом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, повысившего риски перебоев с поставками нефти на мировой рынок. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE... Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 28,28 пункта (1,017%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2751,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2779,32 (-0,03%) пункта,... читать дальше

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"Газпром" обещает до конца текущего года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее уже в следующем году. В презентации к ежегодной пресс-конференции руководства финансового блока говорится: "Дивидендная политика будет разработана до конца 2019 г. В... В презентации к ежегодной пресс-конференции руководства финансового блока говорится: "Дивидендная политика будет разработана до конца 2019 г. В... читать дальше

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Спрос на облигации "Магнита" серии БО-003P-03 объемом 10 млрд рублей составил 30 млрд рублей, в процессе букбилдинга было подано 36 заявок от инвесторов, говорится в пресс-релизе Альфа-банка, который выступил один из организаторов размещения. "Данный выпуск облигаций... "Данный выпуск облигаций... читать дальше

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