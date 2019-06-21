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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 117,1 млрд руб.
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21 июня 2019 года 09:43
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 117,1 млрд руб.
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21 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 117,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 119,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Китайская Bitmain Technologies Ltd., крупнейший в мире производитель оборудования для майнинга криптовалют, возвращается к планам проведения первичного публичного размещения (IPO) на фоне роста котировок биткойна до годового максимума, сообщает Bloomberg со ссылкой на... читать дальше
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"Газпром" к настоящему времени уже выполнил программу заимствований 2019 г., останется в рынке, чтобы улучшить ориентиры привлечения финансирования для себя, сообщил журналистам заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Фамил Садыгов. "Ту задачу на этот год по... читать дальше
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Группа демократов-центристов в Конгрессе США выступила с предложением ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга, российских банков и поддерживаемых Россией СПГ-проектов, говорится в пресс-релизе, распространенном этой группой в пятницу. В документе...
.21 июня 2019 года 15:18
В ходе торгов в пятницу стоимость криптовалюты превысила $9800 впервые более чем за год. Согласно данным CoinDesk, стоимость криптовалюты к 15:06 мск увеличилась на 2,5% и составила $9806,8. Биткойн подорожал на 164% с начала 2019 года. Вместе с тем курс... читать дальше
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1583 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3304 руб. Минимальный курс евро составил 71,14 руб., максимальный - 72... читать дальше
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ЦБ РФ с 22 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2817,88 (+2,13) руб./грамм; на серебро - 31,03 (-0,21) руб./грамм; на платину - 1633,88 (-27,06) руб./грамм; на палладий - 3028,25 (-77,6) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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ЦБ РФ с начала 2019 года проверил в части кибербезопасности 75 банков и в каждом нашел некоторые проблемы, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком. "С прошлого года Центральный банк как... читать дальше
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Нефть эталонных марок активно повышается в ходе торгов в пятницу, завершая неделю значительным ростом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, повысившего риски перебоев с поставками нефти на мировой рынок. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше
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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 28,28 пункта (1,017%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2751,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2779,32 (-0,03%) пункта,... читать дальше
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.21 июня 2019 года 14:43
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