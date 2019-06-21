Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3010,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 989,61 млрд руб.

21 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 июня составили по Российской Федерации 3010,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2700,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2856,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2566,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 июня составили 989,61 млрд руб. против 991,8084 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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