21 июня 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Апрель 2019
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Май 2019
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21 июня 2019 года 08:42
Фактическую сумму компенсации из-за инцидента на нефтепроводе "Дружба" можно будет определить по итогам года, заявил первый замруководителя аппарата правительства Сергей Приходько.
"Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для оценки размеров... читать дальше
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21 июня 2019 года 08:35
Нефтяные цены незначительно снижаются сегодня после резкого скачка накануне на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составила $64,27 за баррель, что на $0,18 (0,28%)... читать дальше
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21 июня 2019 года 08:33
Торги в четверг американские фондовые индексы завершили ростом на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), S&P 500 достиг рекордного максимума.
Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 249,17 пункта (0,94%) и составил 26753,17 пункта. Standard &... читать дальше
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21 июня 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 100127,77 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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21 июня 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 8730,12 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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21 июня 2019 года 08:26
Служба кредитных рейтингов S&P Global Rarings снизило кредитные рейтинги " облигаций класса "А1", выпущенных ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2", с "ВВВ (sf)" до "ВВВ- (sf)", говорится в сообщении агентства.
Рейтинговое действие стало следствием пересмотра ряда факторов,... читать дальше
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21 июня 2019 года 08:21
Минфин РФ вчера доразместил еврооблигации с погашением в 2029 году на $1,5 млрд с доходностью 3,95% и еврооблигации с погашением в 2035 году на $1 млрд с доходностью 4,3%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Позднее министерство в своем официальном... читать дальше
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21 июня 2019 года 08:17
Министр экономического развития Максим Орешкин вновь поднял тему экономических и социальных рисков бурного роста потребительского кредитования, призвал остановить разрастание "пузыря" в этом сегменте.
"Первое - это надо остановить рост этого "пузыря", я именно так его... читать дальше
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21 июня 2019 года 08:10
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли, инвесторы оценивали решения Банка Англии и Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу сессии... читать дальше
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21 июня 2019 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 71,5457 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,20 коп.
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21 июня 2019 года 08:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 63,3877 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,17 коп
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21 июня 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
15:30
Объемы розничных продаж в Канаде
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20 июня 2019 года 20:05
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,08 пункта (0,764%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2780,2 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
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20 июня 2019 года 19:56
Банк России зарегистрировал облигации ООО "Ритейл Бел Финанс" (SPV-компания группы Eurotorg Holding) серии 01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00482-R.
Как сообщалось, эмитент планирует в начале июля... читать дальше
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20 июня 2019 года 19:31
ОО "Еврофинансы-недвижимость" утвердило выпуск биржевых облигаций серии БО-02 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении организации.
Пятилетние облигации номиналом 1 тыс. рублей будут размещаться по открытой подписке.
В обращении находится биржевой выпуск... читать дальше
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20 июня 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7373 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2177 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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