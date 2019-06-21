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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в мае замедлился до 0,9%
В мае рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,9% после повышения на 4,6% в апреле. Аналитики ожидали его повышения на 1,4%
 
Президент: выплаты на детей до 3-х лет - семьям с доходом в 2 прожиточных минимума
Президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым назначать пособие семьям с ребенком в возрасте от 1,5 до 3-х лет в размере прожиточного минимума ребенка в случае, если доход на одного члена семьи не превышает 2-х прожиточных...
 
Путин: пенсии военным пенсионерам с октября повысят на 4,3%
Военным пенсионерам с 1 октября этого года будут повышены пенсии на 4,3%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии". "С 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%", - сказал В.Путин. Как отметил...
 
Бюджет может выделить 25 млрд рублей на замену старых машин
Минпромторг поддержал предложение "Соллерса" Вадима Швецова выделить деньги из бюджета на обновление парка коммерческих автомобилей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя министерства. Минпромторг предложил начать программу не в 2019...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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21 июня 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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21 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:30 Объемы розничных продаж в Канаде Апрель 2019
17:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США Май 2019

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
21 июня 2019 года 08:42
Фактическая сумма компенсации из-за инцидента на нефтепроводе "Дружба" будет определена по итогам года - Приходько
Фактическую сумму компенсации из-за инцидента на нефтепроводе "Дружба" можно будет определить по итогам года, заявил первый замруководителя аппарата правительства Сергей Приходько.

"Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для оценки размеров...    читать дальше
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21 июня 2019 года 08:35
Нефть дешевеет после существенного взлета цен накануне
Нефтяные цены незначительно снижаются сегодня после резкого скачка накануне на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составила $64,27 за баррель, что на $0,18 (0,28%)...    читать дальше
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21 июня 2019 года 08:33
Фондовые индикаторы США выросли по итогам торгов, S&P 500 - на рекордном максимуме
Торги в четверг американские фондовые индексы завершили ростом на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), S&P 500 достиг рекордного максимума.

Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 249,17 пункта (0,94%) и составил 26753,17 пункта. Standard &...    читать дальше
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21 июня 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 100127,77 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 100127,77 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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21 июня 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 8730,12 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 8730,12 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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21 июня 2019 года 08:26
S&P понизило рейтинги ипотечных бумаг АИЖК 2011-2
Служба кредитных рейтингов S&P Global Rarings снизило кредитные рейтинги " облигаций класса "А1", выпущенных ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2", с "ВВВ (sf)" до "ВВВ- (sf)", говорится в сообщении агентства.

Рейтинговое действие стало следствием пересмотра ряда факторов,...    читать дальше
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21 июня 2019 года 08:21
Минфин РФ доразместил евробонды, 55% приобрели инвесторы из Великобритании
Минфин РФ вчера доразместил еврооблигации с погашением в 2029 году на $1,5 млрд с доходностью 3,95% и еврооблигации с погашением в 2035 году на $1 млрд с доходностью 4,3%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Позднее министерство в своем официальном...    читать дальше
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21 июня 2019 года 08:17
Орешкин: надо остановить рост "пузыря" в потребительском кредитовании
Министр экономического развития Максим Орешкин вновь поднял тему экономических и социальных рисков бурного роста потребительского кредитования, призвал остановить разрастание "пузыря" в этом сегменте.

"Первое - это надо остановить рост этого "пузыря", я именно так его...    читать дальше
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21 июня 2019 года 08:10
Европейские фондовые рынки выросли на решениях ФРС и Банка Англии
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли, инвесторы оценивали решения Банка Англии и Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу сессии...    читать дальше
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21 июня 2019 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,5457 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 71,5457 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,20 коп.
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21 июня 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,3877 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 63,3877 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,17 коп
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21 июня 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

15:30

Объемы розничных продаж в Канаде

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20 июня 2019 года 20:05
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 20 июня растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,08 пункта (0,764%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2780,2 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
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20 июня 2019 года 19:56
ЦБ РФ зарегистрировал облигации "Евроторга" на 5 млрд рублей
Банк России зарегистрировал облигации ООО "Ритейл Бел Финанс" (SPV-компания группы Eurotorg Holding) серии 01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00482-R.

Как сообщалось, эмитент планирует в начале июля...    читать дальше
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20 июня 2019 года 19:31
ООО "Еврофинансы-недвижимость" утвердило второй выпуск биржевых бондов на 3 млрд рублей
ОО "Еврофинансы-недвижимость" утвердило выпуск биржевых облигаций серии БО-02 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении организации.

Пятилетние облигации номиналом 1 тыс. рублей будут размещаться по открытой подписке.

В обращении находится биржевой выпуск...    читать дальше
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20 июня 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,2177 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7373 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2177 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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