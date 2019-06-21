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Фактическую сумму компенсации из-за инцидента на нефтепроводе "Дружба" можно будет определить по итогам года, заявил первый замруководителя аппарата правительства Сергей Приходько. "Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для оценки размеров... "Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для оценки размеров... читать дальше

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Нефтяные цены незначительно снижаются сегодня после резкого скачка накануне на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составила $64,27 за баррель, что на $0,18 (0,28%)... Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составила $64,27 за баррель, что на $0,18 (0,28%)... читать дальше

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Торги в четверг американские фондовые индексы завершили ростом на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), S&P 500 достиг рекордного максимума. Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 249,17 пункта (0,94%) и составил 26753,17 пункта. Standard &... Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 249,17 пункта (0,94%) и составил 26753,17 пункта. Standard &... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 100127,77 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 8730,12 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Служба кредитных рейтингов S&P Global Rarings снизило кредитные рейтинги " облигаций класса "А1", выпущенных ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2", с "ВВВ (sf)" до "ВВВ- (sf)", говорится в сообщении агентства. Рейтинговое действие стало следствием пересмотра ряда факторов,... Рейтинговое действие стало следствием пересмотра ряда факторов,... читать дальше

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Минфин РФ вчера доразместил еврооблигации с погашением в 2029 году на $1,5 млрд с доходностью 3,95% и еврооблигации с погашением в 2035 году на $1 млрд с доходностью 4,3%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Позднее министерство в своем официальном... Позднее министерство в своем официальном... читать дальше

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Министр экономического развития Максим Орешкин вновь поднял тему экономических и социальных рисков бурного роста потребительского кредитования, призвал остановить разрастание "пузыря" в этом сегменте. "Первое - это надо остановить рост этого "пузыря", я именно так его... "Первое - это надо остановить рост этого "пузыря", я именно так его... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли, инвесторы оценивали решения Банка Англии и Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу сессии... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу сессии... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 71,5457 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,20 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 63,3877 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,17 коп

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 15:30 15:30 Объемы розничных продаж в Канаде Объемы розничных продаж в Канаде ... ...

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,08 пункта (0,764%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2780,2 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Банк России зарегистрировал облигации ООО "Ритейл Бел Финанс" (SPV-компания группы Eurotorg Holding) серии 01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00482-R. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00482-R. Как сообщалось, эмитент планирует в начале июля... Как сообщалось, эмитент планирует в начале июля... читать дальше

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ОО "Еврофинансы-недвижимость" утвердило выпуск биржевых облигаций серии БО-02 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении организации. Пятилетние облигации номиналом 1 тыс. рублей будут размещаться по открытой подписке. Пятилетние облигации номиналом 1 тыс. рублей будут размещаться по открытой подписке. В обращении находится биржевой выпуск... В обращении находится биржевой выпуск... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7373 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2177 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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