Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,4887 руб.

20 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1573 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,4887 руб.

Минимальный курс евро составил 71,3525 руб., максимальный - 71,6475 руб. Было заключено 4025 сделок. Объем торгов составил 14135,61 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,4525 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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