Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 119,8 млрд руб.

20 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 119,8 млрд руб.

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Экономика Италии с высокой вероятностью сократилась во втором квартале 2019 года, следует из прогноза статистического ведомства страны Istat. "Вероятность того, что ВВП снизился во втором квартале, относительно велика - 0,65 по шкале, где 0 соответствует росту, а 1 -... "Вероятность того, что ВВП снизился во втором квартале, относительно велика - 0,65 по шкале, где 0 соответствует росту, а 1 -... читать дальше

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Банк Англии, как сообщалось, сохранил на июньском заседании базовую процентную ставку на уровне 0,75%, объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов. Все решения банка, совпавшие с... Все решения банка, совпавшие с... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,07 пункта (0,582%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2775,19 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2782,91 (+0,86%) пункта,... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба с коррупцией в РФ будет вестись жестко и гласно, результаты этой работы уже выразились в снижении числа коррупционных преступлений. "Чиновники вообще и представители правоохранительной сферы находятся в особом положении. С... "Чиновники вообще и представители правоохранительной сферы находятся в особом положении. С... читать дальше

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Новый ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году составляет 3,95-4%, дополнительного выпуска евробондов с погашением в 2035 году - 4,35-4,4%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности... Первоначальный ориентир доходности... читать дальше

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Ростуризм с начала июня исключил из единого федерального реестра туроператоров 36 компаний в связи с непредоставлением сведений о финансовом обеспечении ответственности перед туристами и еще 2 компании в связи с прекращением туроператорской деятельности. Больше всего... Больше всего... читать дальше

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Положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы на отопление в одном доме, не существует, сообщает пресс-служба Минстроя РФ. "Минстрой России категорически опровергает информацию распространённую "Парламентской газетой" со ссылкой на депутата Б.М. Гладких,... "Минстрой России категорически опровергает информацию распространённую "Парламентской газетой" со ссылкой на депутата Б.М. Гладких,... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в четверг после заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,2%, китайский Shanghai Composite - 2,4%,... Японский Nikkei 225 поднялся на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,2%, китайский Shanghai Composite - 2,4%,... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин считает выполнимой поставленную перед отечественным сельским хозяйством задачу - довести к 2024 году экспорт продукции АПК до $45 млрд. "Мы стремимся к тому, чтобы к 2024 году сельхозэкспорт у нас составил уже $45 млрд, и я думаю, что это... "Мы стремимся к тому, чтобы к 2024 году сельхозэкспорт у нас составил уже $45 млрд, и я думаю, что это... читать дальше

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Банк Англии по итогам сегодняшнего заседания не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%. Британский ЦБ также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($553,3 млрд) и объем покупки корпоративных бондов...

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Президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым назначать пособие семьям с ребенком в возрасте от 1,5 до 3-х лет в размере прожиточного минимума ребенка в случае, если доход на одного члена семьи не превышает 2-х прожиточных минимумов. "Фактически... "Фактически... читать дальше

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Россия и Запад понесли обоюдные потери от взаимных санкций, но Россия не поступится своими национальными интересами ради отмены санкций, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии". "По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций и... "По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций и... читать дальше

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По просьбе депутатов Госдумы представитель Минприроды в четверг назвал самые проблемные регионы в РФ в сфере обращения с мусором. Член комитета Госдумы по регламенту и контролю Андрей Альшевских в четверг попросил представителей ответственных министерств и ведомств... Член комитета Госдумы по регламенту и контролю Андрей Альшевских в четверг попросил представителей ответственных министерств и ведомств... читать дальше

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Минюст США проводит расследование в отношении Deutsche Bank AG по фактам нарушения банком американских законов в сфере противодействия отмыванию денег, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. По данным источников, расследование начато в связи с... По данным источников, расследование начато в связи с... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы существенно выросли в начале торгов в четверг на фоне сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) о готовности смягчить денежно-кредитную политику и в ожидании итогов заседания Банка Англии. Сводный индекс крупнейших предприятий... Сводный индекс крупнейших предприятий... читать дальше

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В ходе "прямой линии" президента России спросили о нацпроектах и их сути. Глава государства пояснил, что конечная цель нацпроектов - поставить экономику на новые рельсы, повысить производительность труда, то есть в конечном итоге поднять благосостояние граждан. Как... Как... читать дальше

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