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20 июня 2019 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,6377 руб.

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19 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 71,6377 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,14 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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