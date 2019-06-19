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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 7 июня по 14 июня на 3106 тыс. баррелей, бензина - упали на 1692 тыс. баррелей
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19 июня 2019 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 7 июня по 14 июня на 3106 тыс. баррелей, бензина - упали на 1692 тыс. баррелей
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19 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3106 тыс. баррелей - до 482,364 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1692 тыс. баррелей и составили 233,221 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 551 тыс. баррелей, достигнув 127,821 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1250 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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