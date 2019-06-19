Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,9873 руб.

19 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2616 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9873 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,9125 руб., максимальный - 64,0925 руб. Было заключено 9453 сделки. Объем торгов составил 42021,35 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,925 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.