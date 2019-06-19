Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,646 руб.

19 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4335 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,646 руб.

Минимальный курс евро составил 71,555 руб., максимальный - 71,75 руб. Была заключена 3401 сделка. Объем торгов составил 12330,27 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,7 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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