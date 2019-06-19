ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июня в размере 63,9794 руб.

19 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 63,9794 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,58 коп.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,57 пункта (0,093%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2759,12 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 45326,792 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 255,570 млрд руб., или на...

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Сбербанк России 25 июня начнет размещение инвестиционных облигаций серии ИОС-KR_FIX-153d-001Р-103R объемом 500 млн рублей, 28 июня начнет размещение выпуска серии ИОС-KR_FIX-365d-001Р-94R объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Облигации... Облигации... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 61 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2652 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2501 руб., максимальный - 9,2751... Минимальный курс юаня составил 9,2501 руб., максимальный - 9,2751... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2463 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6882 руб. Минимальный курс евро составил 71,5725 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,5725 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2181 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9763 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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ООО "Ломбард Мастер" полностью разместило коммерческие облигации серии КО-П09 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил с 13 по 17 июня. Ориентир по ставке 1-го купона составлял 17,5% годовых, что соответствует доходности к... Сбор заявок на выпуск проходил с 13 по 17 июня. Ориентир по ставке 1-го купона составлял 17,5% годовых, что соответствует доходности к... читать дальше

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ВЭБ 19 июня в полном объеме разместил выпуск краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К157 номинальным объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 18 июня. Ставка купона установлена в размере 7,49% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 18 июня. Ставка купона установлена в размере 7,49% годовых. Дата начала... Дата начала... читать дальше

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ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" в рамках оферты приобрело 2 млн 863,746 тыс. облигаций 2-й серии и 1 млн 951,526 тыс. облигаций 3-й серии, говорится в сообщениях компании. Приобретение ценных бумаг производилось по цене 100% номинальной стоимости. Объем выпуска 2-й серии... Приобретение ценных бумаг производилось по цене 100% номинальной стоимости. Объем выпуска 2-й серии... читать дальше

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ПАО "РусГидро" объявило конкурс на выбор организатора размещения облигаций в период с 2019 по 2022 год, следует из документации на сайте госзакупок. Заявки будут приниматься с 19 июня до 5 июля. Заявки будут приниматься с 19 июня до 5 июля. Согласно документам, объем размещения составит не более 160 млрд... Согласно документам, объем размещения составит не более 160 млрд... читать дальше

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Российский фондовый рынок закрылся разнонаправленной динамикой индексов на нейтральном внешнем фоне. В среду выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%). В среду выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%). Однако проседала после ралли Европа (DAX, FTSE... Однако проседала после ралли Европа (DAX, FTSE... читать дальше

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Краснодарский край в 2019 году планирует разместить облигации на сумму 10 млрд рублей со сроком обращения около 7 лет, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок. В конце мая рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности... В конце мая рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности... читать дальше

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ООО "Содружество Индастрис" перенесло "по техническим причинам" встречу с инвесторами, приуроченную к готовящемуся размещению облигаций, которая должна была состояться 19 июня, "о продолжении премаркетинга выпуска будет сообщено позднее", сообщил "Интерфаксу" источник на... читать дальше

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Аналитики британского банка HSBC Holdings Plc. предупреждают, что еще многие авиакомпании, вероятно, выпустят предупреждение о снижении прибыли по примеру германской Lufthansa на фоне "стремительного ослабления спроса" в отрасли. По данным HSBC, снижение доверия... По данным HSBC, снижение доверия... читать дальше

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Акции "Аптечной сети 36,6" вечером в среду подскочили более чем на 60% и достигли максимумов с декабря 2017 года в отсутствие новостей. На "Московской бирже" цена бумаг "Аптечной сети 36,6" поднималась до 8,986 рубля (+62%), после чего к 18:29 МСК скорректировались до... На "Московской бирже" цена бумаг "Аптечной сети 36,6" поднималась до 8,986 рубля (+62%), после чего к 18:29 МСК скорректировались до...

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ может получить полномочия согласовывать инвестиционные программы естественных монополий и контролировать их исполнение для корректировки будущих тарифов. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном... читать дальше

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