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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2457,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1437,48 млрд руб.
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19 июня 2019 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2457,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1437,48 млрд руб.

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19 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 июня составили по Российской Федерации 2457,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2168,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2274,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1983,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 июня составили 1437,48 млрд руб. против 1453,52326 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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