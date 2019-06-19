19 июня 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Апрель 2019
|11:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Апрель 2019
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Апрель 2019
|11:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Май 2019
|11:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Май 2019
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Апрель 2019
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Май 2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 08 по 14 июня
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Июнь 2019
Это автоматическое сообщение.
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19 июня 2019 года 12:21
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Еврофинанс Моснарбанка на уровне ruВВ+ и сняло статус "под наблюдением". По рейтингу сохранен "развивающийся" прогноз, говорится в сообщении агентства.
Рейтинг банка обусловлен консервативной оценкой рыночных... читать дальше
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19 июня 2019 года 12:16
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 63,9794 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,58 коп.
Это автоматическое сообщение.
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19 июня 2019 года 12:16
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 71,6377 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,14 коп.
Это автоматическое сообщение.
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19 июня 2019 года 12:14
Минсельхоз РФ прогнозирует рост производства молока и картофеля в 2019 году. Показатель продовольственной независимости по молоку может быть достигнут через 7-8 лет, считают в министерстве.
Как сообщалось, Россия пока не достигла показателя продовольственной... читать дальше
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19 июня 2019 года 12:06
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла сотни миллиардов рублей в прошлом году из-за наступления нетрудоспособности у граждан, которую можно было бы предотвратить.
"Не секрет, что производительность труда выше в тех коллективах, где... читать дальше
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19 июня 2019 года 12:01
9 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-220 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9808% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,01% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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19 июня 2019 года 11:57
Россиян надо лучше информировать о нацпроектах - лишь малая часть населения понимает их суть, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Специально для Третьего Форума социальных инноваций регионов было проведено исследование "Национальные проекты.... читать дальше
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19 июня 2019 года 11:50
Потребительские цены в Великобритании в мае 2019 года выросли на 2% в годовом выражении после подъема на 2,1% в апреле, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.
Динамика показателя совпала с ожиданиями рынка. Такие темпы роста... читать дальше
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19 июня 2019 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2150 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,9794 руб. По... читать дальше
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19 июня 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, подешевел на 35,58 коп. - до 63,9794... читать дальше
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19 июня 2019 года 11:36
Принудительное изъятие земельных участков у собственников за нарушение правил пожарной безопасности станет исключительной мерой, сообщила "Интерфаксу" глава Росреестра Виктория Абрамченко.
Ранее Минэкономразвития предложило принудительно изымать земельные участки у... читать дальше
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19 июня 2019 года 11:29
Число перемещенных лиц в 2018 году составило более 70 млн человек, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Это рекордный показатель, но даже в нем недооценено реальное количество беженцев и лиц, ищущих убежища, отмечает ООН,... читать дальше
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19 июня 2019 года 11:22
Минсельхоз РФ пока сохраняет свой прогноз по сбору зерна в этом году на уровне 118 млн тонн, но не исключает его корректировки через полтора месяца.
"Пока менять прогноз не планируем. Если и будет какая-то корректировка, то это через полтора месяца", - заявил... читать дальше
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19 июня 2019 года 11:14
Страны ОПЕК+ договорились перенести дату предстоящего заседания на 1-2 июля, говорится на сайте картеля.
Как ожидается, на этой встрече будет принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях.
Ранее встречи стран... читать дальше
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19 июня 2019 года 11:07
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пока не видит связи между выделяемыми из бюджета средствами и теми целями, которые с помощью этих денег необходимо достигнуть с помощью национальных проектов в соответствии с майским указом президента.
Кудрин в своем... читать дальше
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19 июня 2019 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 20 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,268 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,257 руб., максимальный - 9,2773... читать дальше
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