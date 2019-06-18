ЦБ РФ установил курс евро с 19 июня в размере 72,2291 руб.

18 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 72,2291 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,14 коп.

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Банк Англии мог бы снизить базовую процентную ставку до уровня "чуть выше нуля", если бы ему нужно было принять меры для стимулирования экономического роста, например, в случае "жесткого Brexit", заявил глава британского ЦБ Марк Карни. В настоящее время базовая ставка в... В настоящее время базовая ставка в... читать дальше

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Во вторник доходности гособлигаций США упали до новых минимумов после того, как президент Европейского Центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил о возможности новых стимулов в еврозоне. Процентная ставка 10-летних US Treasuries снизилась в ходе торгов на 7 базисных... Процентная ставка 10-летних US Treasuries снизилась в ходе торгов на 7 базисных... читать дальше

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В России замедление роста промпроизводства в мае до 0,9% с 4,6% в апреле произошло на фоне негативного влияния календарного фактора, а также замедления в нефтяной отрасли из-за сделки ОПЕК+, говорится в комментарии Минэкономразвития. "Темпы роста добычи полезных... "Темпы роста добычи полезных... читать дальше

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Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам на своем заседании 17 июня приняла за основу основные характеристики федерального бюджета РФ на 2020-2022 годы, сообщила пресс-служба Минфина РФ. По оценкам Минфина, профицит федерального бюджета РФ в 2020 году... По оценкам Минфина, профицит федерального бюджета РФ в 2020 году... читать дальше

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Введение в Германии обязательного дорожного сбора для владельцев легковых автомобилей нарушает законодательство Европейского Союза. Такое решение во вторник принял суд ЕС в Люксембурге, передает "Немецкая волна". Как говорится в решении суда, снижение ежегодного... Как говорится в решении суда, снижение ежегодного... читать дальше

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БК "Евразия" полностью разместила 4-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 7 июня. В процессе премаркетинга ориентир был изменен два раза с первоначального диапазона 8,40-8,55% годовых.... Сбор заявок на облигации прошел 7 июня. В процессе премаркетинга ориентир был изменен два раза с первоначального диапазона 8,40-8,55% годовых.... читать дальше

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АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 7-10-го купонов облигаций 1-й серии в размере 11% годовых, говорится в сообщении компании. Облигации объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 5 лет были размещены летом... Облигации объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 5 лет были размещены летом... читать дальше

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анк "Зенит" 19 июня проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-001Р-04, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок инвесторов пройдет с 10:00 МСК до 16:30 МСК. Сбор заявок инвесторов пройдет с 10:00 МСК до 16:30 МСК. Организатором размещения банк выступает самостоятельно. Организатором размещения банк выступает самостоятельно. Параметры... Параметры... читать дальше

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Росрыболовство и китайская инвестиционная компания CRCC International Investment Group Ltd обсудили возможность создания на Сахалине рыбного технопарка с инвестициями в $350 млн, сообщило Росрыболовство по итогам встречи главы ведомства Ильи Шестакова и генерального менеджера... читать дальше

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Евросоюз не обсуждает вопрос смягчения визового режима для граждан России, хотя некоторые страны делают это самостоятельно, сообщила журналистам в рамках IX форума регионов-партнеров Калининградской области замглавы представительства ЕС в России Алешка Симкич. "Вопрос... "Вопрос... читать дальше

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ВЭБ 18 июня завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К155 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 5,4% выпуска на 1,08 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 13 июня. Ставка купона установлена в размере 7,54%... Сбор заявок на бонды прошел 13 июня. Ставка купона установлена в размере 7,54%... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации Россельхозбанка серии БО-09Р на 10 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020903349B001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020903349B001P. Сбор заявок на облигации... Сбор заявок на облигации... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 351 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,254 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,905 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 63,905 руб.,... читать дальше

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Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-мае 2019 года вырос на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 232 млн тонн, сообщил Росстат. По отношению к предыдущему месяцу показатель майской добычи вырос на 1,8%, к аналогичному... По отношению к предыдущему месяцу показатель майской добычи вырос на 1,8%, к аналогичному... читать дальше

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Американские фондовые индексы бурно растут во вторник на ожиданиях смягчения кредитно-денежной политики мировыми Центробанками, Dow Jones прибавляет более 300 пунктов. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск вырос на 339,02 пункта (1,3%) и составил 26451,55... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск вырос на 339,02 пункта (1,3%) и составил 26451,55... читать дальше

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Доллар США на "Московской бирже" во второй половине дня во вторник опустился ниже 64 руб. впервые с 24 апреля, евро торгуется ниже 72 руб. впервые с 23 мая. По состоянию 16:53 мск курс доллара США составил 63,9325 что на 38,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих... По состоянию 16:53 мск курс доллара США составил 63,9325 что на 38,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих... читать дальше

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