Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,2906 руб.

17 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 631 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2906 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,1225 руб., максимальный - 64,5175 руб. Было заключено 9237 сделок. Объем торгов составил 39351,37 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,1475 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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