Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,1102 руб.

17 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4482 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1102 руб.

Минимальный курс евро составил 72,035 руб., максимальный - 72,1775 руб. Была заключена 3361 сделка. Объем торгов составил 13070,77 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,09 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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