Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 июня

17 июня. FINMARKET.RU -РФ с 18 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2756,91 (-44,76) руб./грамм; на серебро - 30,56 (-0,57) руб./грамм; на платину - 1652,25 (-42,28) руб./грамм; на палладий - 3033,6 (-5,37) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,97 пункта (0,181%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2734,31 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45102,027 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 91,235 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1428 руб. Минимальный курс евро составил 72,0525 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,0525 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 886 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2761 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2733 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2512 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,2512 руб., максимальный -... читать дальше

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ООО "Ломбард Мастер" установило ставку 1-го купона коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 50 млн рублей в размере 17,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск закончился в... Сбор заявок на выпуск закончился в... читать дальше

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Профицит федерального бюджета РФ в 2020 году может быть несколько выше, чем запланировано сейчас - 1,16% ВВП вместо 1,1% ВВП, утвержденных в законе о бюджете на 2019-2021 годы. К 2022 году доходы бюджета по-прежнему будут превосходить расходы, хотя размер профицита снизится до... читать дальше

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ЦБ РФ ожидает замедления темпов роста розничного кредитования во 2-м полугодии 2019 года, постепенного увеличения активности в корпоративном кредитовании, говорится в комментарии регулятора по ликвидности банковского сектора. "Во втором полугодии можно ожидать... "Во втором полугодии можно ожидать... читать дальше

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Российские компании и банки в мае-августе планируют увеличить дивидендные выплаты на 43% - до 1,9 трлн рублей, это оказало существенную поддержку рынку акций в мае, говорится комментарии ЦБ РФ по ликвидности банковского сектора и финансовым рынкам. Так, индекс... Так, индекс... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся в небольшом минусе, завершил понедельник в небольшом минусе на фоне разнополярных внешних сигналов В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 прибавил всего 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос... В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 прибавил всего 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос... читать дальше

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ЦБ РФ сохранил прогноз структурного профицита ликвидности на 2019 год в размере 3,0-3,3 трлн рублей, говорится в комментарии регулятора по ликвидности и финансовым рынкам. Как сообщалось, 22 мая ЦБ РФ сузил диапазон профицита ликвидности на 2019 год до 3-3,3 трлн рублей... Как сообщалось, 22 мая ЦБ РФ сузил диапазон профицита ликвидности на 2019 год до 3-3,3 трлн рублей... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 17-20-го купонов облигаций 12-14-й серий в размере 8,15% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации. Облигации общим объемом 20 млрд рублей были размещены в июле 2011 года. Срок обращения составляет 10 лет, купоны... Облигации общим объемом 20 млрд рублей были размещены в июле 2011 года. Срок обращения составляет 10 лет, купоны... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области на уровне "ruА+" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. В структуре экономики области основное место по вкладу в ВРП занимают промышленность, оптовая и... В структуре экономики области основное место по вкладу в ВРП занимают промышленность, оптовая и... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Банка Союз (АО) до уровня ruBBB-, прогноз стабильный. Ранее действовал рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом. "Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок специализации, конкурентных позиций и... "Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок специализации, конкурентных позиций и... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает проведение комплексных кадастровых работ. Соответствующий документ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации. Соответствующий документ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации. Как говорится в пояснительной записке к документу, федеральный... Как говорится в пояснительной записке к документу, федеральный... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Белоруссии в январе-мае составил в текущих ценах 49,2 млрд белорусских руб., что в сопоставимых ценах на 1% больше, чем в январе-мае 2018 года, говорится в сообщении Белстата. Темп роста ВВП страны в январе-апреле составлял 1,4%. По... Темп роста ВВП страны в январе-апреле составлял 1,4%. По...

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