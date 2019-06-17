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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 18 июня в размере 72,1077 руб.
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17 июня 2019 года 12:16
ЦБ РФ установил курс евро с 18 июня в размере 72,1077 руб.
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17 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 72,1077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,16 коп. Это автоматическое сообщение.
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17 июня 2019 года 19:55
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.17 июня 2019 года 19:06
Профицит федерального бюджета РФ в 2020 году может быть несколько выше, чем запланировано сейчас - 1,16% ВВП вместо 1,1% ВВП, утвержденных в законе о бюджете на 2019-2021 годы. К 2022 году доходы бюджета по-прежнему будут превосходить расходы, хотя размер профицита снизится до... читать дальше
.17 июня 2019 года 19:02
ЦБ РФ ожидает замедления темпов роста розничного кредитования во 2-м полугодии 2019 года, постепенного увеличения активности в корпоративном кредитовании, говорится в комментарии регулятора по ликвидности банковского сектора. "Во втором полугодии можно ожидать... читать дальше
.17 июня 2019 года 18:58
Российские компании и банки в мае-августе планируют увеличить дивидендные выплаты на 43% - до 1,9 трлн рублей, это оказало существенную поддержку рынку акций в мае, говорится комментарии ЦБ РФ по ликвидности банковского сектора и финансовым рынкам. Так, индекс... читать дальше
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Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 17-20-го купонов облигаций 12-14-й серий в размере 8,15% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации. Облигации общим объемом 20 млрд рублей были размещены в июле 2011 года. Срок обращения составляет 10 лет, купоны... читать дальше
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области на уровне "ruА+" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. В структуре экономики области основное место по вкладу в ВРП занимают промышленность, оптовая и... читать дальше
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает проведение комплексных кадастровых работ. Соответствующий документ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации. Как говорится в пояснительной записке к документу, федеральный... читать дальше
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Валовой внутренний продукт (ВВП) Белоруссии в январе-мае составил в текущих ценах 49,2 млрд белорусских руб., что в сопоставимых ценах на 1% больше, чем в январе-мае 2018 года, говорится в сообщении Белстата. Темп роста ВВП страны в январе-апреле составлял 1,4%. По...
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