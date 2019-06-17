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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 173,7 млрд руб.
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17 июня 2019 года 10:18
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 173,7 млрд руб.
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17 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 июня по данным на начало операционного дня выросло до 173,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 156,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.17 июня 2019 года 19:15
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ЦБ РФ ожидает замедления темпов роста розничного кредитования во 2-м полугодии 2019 года, постепенного увеличения активности в корпоративном кредитовании, говорится в комментарии регулятора по ликвидности банковского сектора. "Во втором полугодии можно ожидать... читать дальше
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает проведение комплексных кадастровых работ. Соответствующий документ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации. Как говорится в пояснительной записке к документу, федеральный... читать дальше
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