Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,3638 руб.

14 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2424 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3638 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,215 руб., максимальный - 64,5775 руб. К этому времени было заключено 19324 сделки. Объем торгов составил 140703,22 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,37 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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