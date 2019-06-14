Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,3541 руб.

14 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2551 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3541 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,1875 руб., максимальный - 64,5475 руб. Было заключено 10417 сделок. Объем торгов составил 40276,86 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,3 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.