Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2944 руб.

14 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 336 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2944 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2855 руб., максимальный - 9,32 руб. Было заключено 58 сделок. Объем торгов составил 196,25 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,288 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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