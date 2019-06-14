Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 156,6 млрд руб.

14 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 июня по данным на начало операционного дня выросло до 156,6 млрд руб.

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В пятницу цены на золото поднялись до рекордной отметки с апреля 2018 года на опасениях по поводу замедления роста китайской экономики и эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Котировки золота на бирже в Нью-Йорке подскочили на 1,2% - до $1359,5 за тройскую унцию.... Котировки золота на бирже в Нью-Йорке подскочили на 1,2% - до $1359,5 за тройскую унцию.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2551 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3541 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,1875 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 64,1875 руб.,... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации МФК "Мигкредит" серии БО-01MC объемом 400 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00340-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00340-R-001P. Как... Как... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в пятницу в связи с общим уходом инвесторов от рисков в условиях возросшей напряженности на Ближнем Востоке. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск снизился на 76,91 пункта (0,3%) и составил 26029,86 пункта. Standard &... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск снизился на 76,91 пункта (0,3%) и составил 26029,86 пункта. Standard &... читать дальше

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ЦБ РФ считает целесообразным обсудить уточнение порога ФНБ в 7% от ВВП, сверх которого средства можно направлять на инвестиции, тратить все доходы сверх этого порога в любом случае нежелательно, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Что... "Что... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 4-летние облигации БК "Евразия" серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-36403-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-36403-R-001P. Сбор... Сбор... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на уровне "AAA(RU)", прогноз "стабильный", говорится в сообщении агентства. Всем выпускам облигаций региона также подтвержден рейтинг... Всем выпускам облигаций региона также подтвержден рейтинг... читать дальше

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Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") подтвердило кредитный рейтинг ПАО "ТрансФин-М" на уровне "ruA-" и изменило прогноз со "стабильного" на "развивающийся", говорится в сообщении агентства. Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, адекватными оценками... Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, адекватными оценками... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 17.06 по 23.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В июне индекс потребительского доверия в США понизился до 97,9 пункта со 100 пунктов в мае, согласно предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 98 пунктов. Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 98 пунктов. Подындекс... Подындекс... читать дальше

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Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в 2019 году. "Мы всегда ждем снижения ключевой ставки, потому что это влияет на стоимость кредитных ресурсов. Снижение ключевой ставки всегда дает... "Мы всегда ждем снижения ключевой ставки, потому что это влияет на стоимость кредитных ресурсов. Снижение ключевой ставки всегда дает... читать дальше

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Конфликт интересов у ЦБ РФ как у регулятора и участника финансового рынка есть, но "стена", выстроенная внутри Банка России, работает: это доказывают случаи, когда он терял деньги в лишенных лицензии кредитных организациях, заявила Эльвира Набиуллина. "У нас... "У нас... читать дальше

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Минфин РФ не удовлетворен темпами кредитования малого предпринимательства, сообщил в пятницу первый вице-премьер - глава министерства финансов Антон Силуанов. "У нас действует программа для малого и среднего предпринимательства по субсидированию процентной ставки - 8,5%... "У нас действует программа для малого и среднего предпринимательства по субсидированию процентной ставки - 8,5%... читать дальше

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ЭБ 20 июня проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-17 со сроком обращения 4 года объемом не более 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона... Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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ЦБ РФ отмечает удлинение некоторыми банками сроков предоставления потребительских кредитов для обхода регуляторах мер, думает о методах воздействия на это, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Да, мы тоже получили такую... "Да, мы тоже получили такую... читать дальше

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ПАО "ТрансФин-М" определило ставку 11-12-го купонов биржевых облигаций серии БО-29 в размере 10,05% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона... Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона... читать дальше

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