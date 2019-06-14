.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 156,6 млрд руб.
.
14 июня 2019 года 10:03
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 156,6 млрд руб.
|0
14 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 июня по данным на начало операционного дня выросло до 156,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 91,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
14 июня 2019 года 17:36
В пятницу цены на золото поднялись до рекордной отметки с апреля 2018 года на опасениях по поводу замедления роста китайской экономики и эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Котировки золота на бирже в Нью-Йорке подскочили на 1,2% - до $1359,5 за тройскую унцию.... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2551 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3541 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,1875 руб.,... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:29
"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации МФК "Мигкредит" серии БО-01MC объемом 400 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00340-R-001P. Как... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:28
Американские фондовые индексы снижаются в пятницу в связи с общим уходом инвесторов от рисков в условиях возросшей напряженности на Ближнем Востоке. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск снизился на 76,91 пункта (0,3%) и составил 26029,86 пункта. Standard &... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:23
ЦБ РФ считает целесообразным обсудить уточнение порога ФНБ в 7% от ВВП, сверх которого средства можно направлять на инвестиции, тратить все доходы сверх этого порога в любом случае нежелательно, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Что... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:21
"Московская биржа" зарегистрировала 4-летние облигации БК "Евразия" серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-36403-R-001P. Сбор... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:18
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на уровне "AAA(RU)", прогноз "стабильный", говорится в сообщении агентства. Всем выпускам облигаций региона также подтвержден рейтинг... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:17
Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") подтвердило кредитный рейтинг ПАО "ТрансФин-М" на уровне "ruA-" и изменило прогноз со "стабильного" на "развивающийся", говорится в сообщении агентства. Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, адекватными оценками... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:15
В течение ближайшей недели с 17.06 по 23.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:12
В июне индекс потребительского доверия в США понизился до 97,9 пункта со 100 пунктов в мае, согласно предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 98 пунктов. Подындекс... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:07
Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в 2019 году. "Мы всегда ждем снижения ключевой ставки, потому что это влияет на стоимость кредитных ресурсов. Снижение ключевой ставки всегда дает... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:00
Конфликт интересов у ЦБ РФ как у регулятора и участника финансового рынка есть, но "стена", выстроенная внутри Банка России, работает: это доказывают случаи, когда он терял деньги в лишенных лицензии кредитных организациях, заявила Эльвира Набиуллина. "У нас... читать дальше
.14 июня 2019 года 16:52
Минфин РФ не удовлетворен темпами кредитования малого предпринимательства, сообщил в пятницу первый вице-премьер - глава министерства финансов Антон Силуанов. "У нас действует программа для малого и среднего предпринимательства по субсидированию процентной ставки - 8,5%... читать дальше
.14 июня 2019 года 16:47
ЭБ 20 июня проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-17 со сроком обращения 4 года объемом не более 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше
.14 июня 2019 года 16:45
ЦБ РФ отмечает удлинение некоторыми банками сроков предоставления потребительских кредитов для обхода регуляторах мер, думает о методах воздействия на это, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Да, мы тоже получили такую... читать дальше
.14 июня 2019 года 16:42
ПАО "ТрансФин-М" определило ставку 11-12-го купонов биржевых облигаций серии БО-29 в размере 10,05% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.