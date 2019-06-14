Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2423,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1438,92 млрд руб.

14 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 июня составили по Российской Федерации 2423,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2131,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2512,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2242,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 июня составили 1438,92 млрд руб. против 1256,15095 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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