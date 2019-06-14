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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,0141 руб.
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14 июня 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,0141 руб.
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14 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 73,0141 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,07 коп.
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14 июня 2019 года 17:36
В пятницу цены на золото поднялись до рекордной отметки с апреля 2018 года на опасениях по поводу замедления роста китайской экономики и эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Котировки золота на бирже в Нью-Йорке подскочили на 1,2% - до $1359,5 за тройскую унцию.... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2551 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3541 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,1875 руб.,... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:29
"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации МФК "Мигкредит" серии БО-01MC объемом 400 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00340-R-001P. Как... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:28
Американские фондовые индексы снижаются в пятницу в связи с общим уходом инвесторов от рисков в условиях возросшей напряженности на Ближнем Востоке. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск снизился на 76,91 пункта (0,3%) и составил 26029,86 пункта. Standard &... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:23
ЦБ РФ считает целесообразным обсудить уточнение порога ФНБ в 7% от ВВП, сверх которого средства можно направлять на инвестиции, тратить все доходы сверх этого порога в любом случае нежелательно, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Что... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:21
"Московская биржа" зарегистрировала 4-летние облигации БК "Евразия" серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-36403-R-001P. Сбор... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:18
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на уровне "AAA(RU)", прогноз "стабильный", говорится в сообщении агентства. Всем выпускам облигаций региона также подтвержден рейтинг... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:17
Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") подтвердило кредитный рейтинг ПАО "ТрансФин-М" на уровне "ruA-" и изменило прогноз со "стабильного" на "развивающийся", говорится в сообщении агентства. Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, адекватными оценками... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:15
В течение ближайшей недели с 17.06 по 23.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:12
В июне индекс потребительского доверия в США понизился до 97,9 пункта со 100 пунктов в мае, согласно предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 98 пунктов. Подындекс... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:07
Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в 2019 году. "Мы всегда ждем снижения ключевой ставки, потому что это влияет на стоимость кредитных ресурсов. Снижение ключевой ставки всегда дает... читать дальше
.14 июня 2019 года 17:00
Конфликт интересов у ЦБ РФ как у регулятора и участника финансового рынка есть, но "стена", выстроенная внутри Банка России, работает: это доказывают случаи, когда он терял деньги в лишенных лицензии кредитных организациях, заявила Эльвира Набиуллина. "У нас... читать дальше
.14 июня 2019 года 16:52
Минфин РФ не удовлетворен темпами кредитования малого предпринимательства, сообщил в пятницу первый вице-премьер - глава министерства финансов Антон Силуанов. "У нас действует программа для малого и среднего предпринимательства по субсидированию процентной ставки - 8,5%... читать дальше
.14 июня 2019 года 16:47
ЭБ 20 июня проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-17 со сроком обращения 4 года объемом не более 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше
.14 июня 2019 года 16:45
ЦБ РФ отмечает удлинение некоторыми банками сроков предоставления потребительских кредитов для обхода регуляторах мер, думает о методах воздействия на это, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Да, мы тоже получили такую... читать дальше
.14 июня 2019 года 16:42
ПАО "ТрансФин-М" определило ставку 11-12-го купонов биржевых облигаций серии БО-29 в размере 10,05% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона... читать дальше
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