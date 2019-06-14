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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,0141 руб.
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Бюджетные расходы оказали существенное влияние на замедление роста ВВП
Динамика бюджетных расходов оказала более существенное влияние на замедление роста ВВП, чем ожидалось, заявила Э.Набиуллина. Банк России понизил прогноз экономического подъема на 2019 год до 1-1,5%
 
Минэнерго предлагает расширить число потребителей газа льготной категории
Минэнерго предлагает расширить категорию льготников, которые подключаются к газу по сниженным ценам. Ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства, пишут "Известия". Сегодня к потребителям газа льготной категории...
 
Отстающие регионы получили министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Десятку...
 
Торговая война США и КНР замедлит рост экономики РФ
Рост российской экономики в 2019-2020 годах может замедлиться примерно в два раза по сравнению с прогнозами официальных ведомств - до 0,7-0,8%, говорится в аналитическом обзоре рейтингового агентства АКРА, пишут "Известия". Негативно на темпы...
 
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14 июня 2019 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,0141 руб.

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14 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 73,0141 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,07 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
14 июня 2019 года 17:36
Золото подорожало до максимума более чем за год
В пятницу цены на золото поднялись до рекордной отметки с апреля 2018 года на опасениях по поводу замедления роста китайской экономики и эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Котировки золота на бирже в Нью-Йорке подскочили на 1,2% - до $1359,5 за тройскую унцию....    читать дальше
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14 июня 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,3541 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2551 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3541 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,1875 руб.,...    читать дальше
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14 июня 2019 года 17:29
Мосбиржа зарегистрировала облигации МФК "Мигкредит" на 400 млн рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации МФК "Мигкредит" серии БО-01MC объемом 400 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00340-R-001P.

Как...    читать дальше
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14 июня 2019 года 17:28
Американский рынок акций падает в ходе торгов
Американские фондовые индексы снижаются в пятницу в связи с общим уходом инвесторов от рисков в условиях возросшей напряженности на Ближнем Востоке.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск снизился на 76,91 пункта (0,3%) и составил 26029,86 пункта. Standard &...    читать дальше
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14 июня 2019 года 17:23
Центробанк считает необходимым уточнить порог трат средств ФНБ в 7% от ВВП - Набиуллина
ЦБ РФ считает целесообразным обсудить уточнение порога ФНБ в 7% от ВВП, сверх которого средства можно направлять на инвестиции, тратить все доходы сверх этого порога в любом случае нежелательно, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Что...    читать дальше
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14 июня 2019 года 17:21
Мосбиржа зарегистрировала облигации БК "Евразия" на 10 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 4-летние облигации БК "Евразия" серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-36403-R-001P.

Сбор...    читать дальше
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14 июня 2019 года 17:18
АКРА подтвердило рейтинг ЯНАО на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на уровне "AAA(RU)", прогноз "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Всем выпускам облигаций региона также подтвержден рейтинг...    читать дальше
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14 июня 2019 года 17:17
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг "ТрансФин-М" на уровне "ruA-" и изменил прогноз на "развивающийся"
Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") подтвердило кредитный рейтинг ПАО "ТрансФин-М" на уровне "ruA-" и изменило прогноз со "стабильного" на "развивающийся", говорится в сообщении агентства.

Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, адекватными оценками...    читать дальше
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14 июня 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 17.06 по 23.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Публикация

Период

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14 июня 2019 года 17:12
Июньское снижение потребдоверия в США оказалось существеннее ожиданий
В июне индекс потребительского доверия в США понизился до 97,9 пункта со 100 пунктов в мае, согласно предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 98 пунктов.

Подындекс...    читать дальше
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14 июня 2019 года 17:07
Силуанов не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2019г
Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в 2019 году.

"Мы всегда ждем снижения ключевой ставки, потому что это влияет на стоимость кредитных ресурсов. Снижение ключевой ставки всегда дает...    читать дальше
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14 июня 2019 года 17:00
ЦБР терял деньги в банках как обычный участник рынка - Набиуллина
Конфликт интересов у ЦБ РФ как у регулятора и участника финансового рынка есть, но "стена", выстроенная внутри Банка России, работает: это доказывают случаи, когда он терял деньги в лишенных лицензии кредитных организациях, заявила Эльвира Набиуллина.

"У нас...    читать дальше
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14 июня 2019 года 16:52
Минфин РФ не удовлетворен темпами кредитования МСП
Минфин РФ не удовлетворен темпами кредитования малого предпринимательства, сообщил в пятницу первый вице-премьер - глава министерства финансов Антон Силуанов.

"У нас действует программа для малого и среднего предпринимательства по субсидированию процентной ставки - 8,5%...    читать дальше
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14 июня 2019 года 16:47
ВЭБ 20 июня проведет сбор заявок на облигации объемом не более 20 млрд рублей
ЭБ 20 июня проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-17 со сроком обращения 4 года объемом не более 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона...    читать дальше
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14 июня 2019 года 16:45
ЦБ РФ видит удлинение некоторыми банками сроков потребкредитования для обхода регулирования
ЦБ РФ отмечает удлинение некоторыми банками сроков предоставления потребительских кредитов для обхода регуляторах мер, думает о методах воздействия на это, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Да, мы тоже получили такую...    читать дальше
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14 июня 2019 года 16:42
Ставка 11-12-го купонов облигаций "ТрансФин-М" серии БО-29 установлена в размере 10,05%
ПАО "ТрансФин-М" определило ставку 11-12-го купонов биржевых облигаций серии БО-29 в размере 10,05% годовых, говорится в сообщении компании.

Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона...    читать дальше
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