Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,9507 руб.

13 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 563 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9507 руб.

Минимальный курс евро составил 72,8425 руб., максимальный - 73,115 руб. Было заключено 3230 сделок. Объем торгов составил 13347,28 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,95 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.