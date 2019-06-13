Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,328 руб.

13 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 199 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,328 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,318 руб., максимальный - 9,42 руб. Была заключена 41 сделка. Объем торгов составил 107,49 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,3236 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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