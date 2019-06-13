Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2512,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1256,15 млрд руб.

13 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 июня составили по Российской Федерации 2512,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2242,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2314,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2022,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 июня составили 1256,15 млрд руб. против 1251,54108 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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