Запасы нефти в США выросли за период с 31 мая по 7 июня на 2206 тыс. баррелей, бензина - выросли на 764 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 950 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1100 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 764 тыс. баррелей и составили 234,913 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

13 июня. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 2206 тыс. баррелей - до 485,47 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Федеральный бюджет РФ в январе-мае 2019 года исполнен с профицитом 1 трлн 149,6 млрд рублей, или 2,7% ВВП, свидетельствует предварительная оценка Минфина. Первичный профицит сложился на уровне 3,4% ВВП. Доходы бюджета в январе-мае составили 7 трлн 865,8 млрд рублей, или... Доходы бюджета в январе-мае составили 7 трлн 865,8 млрд рублей, или... читать дальше

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Китайский производитель электроники и телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. отложил презентацию новой модели ноутбуков из-за ограничений на покупку компонентов в США. Глава бизнеса Huawei по выпуску потребительских товаров Ричард Ю сообщил в... Глава бизнеса Huawei по выпуску потребительских товаров Ричард Ю сообщил в... читать дальше

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В пятницу, 14 июня, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В пятницу, 14 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2848,97 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Половина российских семей, имеющих детей, - бедные, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Необходимо отметить, что самая нуждающаяся в этом смысле категория граждан в нашей стране - это семьи, имеющие детей, в особенности многодетные семьи. 51% из них находятся за... "Необходимо отметить, что самая нуждающаяся в этом смысле категория граждан в нашей стране - это семьи, имеющие детей, в особенности многодетные семьи. 51% из них находятся за... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 563 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9507 руб. Минимальный курс евро составил 72,8425 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 72,8425 руб., максимальный -... читать дальше

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Альфа-банк планирует с 18 по 20 июня собирать заявки на два выпуска субординированных облигаций серии С01-01 и С01-02 объемом по 5 млрд рублей каждый, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на облигации начнется в 10:00 МСК 18 июня и закончится в... Сбор заявок на облигации начнется в 10:00 МСК 18 июня и закончится в... читать дальше

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Белоруссия пока воздержалась от инициативы повышения тарифов на транзит российской нефти на 23% и отложила пересмотр на конец этого года, что соответствует плановому рассмотрению вопроса, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович... читать дальше

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ЦБ РФ с 14 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2775,72 (+32,24) руб./грамм; на серебро - 30,74 (+0,26) руб./грамм; на платину - 1687,29 (+21,68) руб./грамм; на палладий - 2954,84 (+79,96) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Национальный расчетный депозитарий (НРД) 11 июня зарегистрировал облигации ООО "Ломбард Мастер" серии КО-П09 объемом 50 млн рублей, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, говорится в сообщении эмитента. Выпуску облигаций присвоен государственный... Выпуску облигаций присвоен государственный... читать дальше

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В январе-апреле т.г. положительное сальдо внешнеторгового баланса Казахстана составило $8,342 млрд, что на 5,2% ниже уровня января-апреля 2018 года, сообщил статкомитет. Внешнеторговый оборот республики в январе-апреле 2019 года по сравнению с январем-апрелем 2018 года... Внешнеторговый оборот республики в январе-апреле 2019 года по сравнению с январем-апрелем 2018 года... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,07 пункта (0,075%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2749,68 пункта. Максимальное... читать дальше

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Нефтяной рынок отреагировал активным ростом на сообщения об атаках на две судна в Оманском заливе, опасаясь перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск подорожали на $2,33 (3,89%) - до $62,30... Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск подорожали на $2,33 (3,89%) - до $62,30... читать дальше

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ПАО "Мосэнерго" за 2018 год выплатит дивиденды из расчета 0,21004 рубля на одну акцию, сообщила компания. Всего на выплату дивидендов будет направлено 8,319 млрд рублей, что составляет 35% чистой прибыли за 2018 год по РСБУ. За 2017 г. "Мосэнерго" выплатило акционерам... За 2017 г. "Мосэнерго" выплатило акционерам... читать дальше

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Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили снижением торги в четверг, инвесторы реагировали на статданные из США и следили за развитием американо-китайских торговых отношений. Японский индекс Nikkei 225 по итогам сессии упал на... Японский индекс Nikkei 225 по итогам сессии упал на... читать дальше

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Большинство аналитиков ожидают снижения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,50%, однако в столь скорое смягчение политики регулятора верят не все экономисты. Очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет... Очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет... читать дальше

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