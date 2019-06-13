13 июня 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Май 2019
|11:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|I квартал 2019
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Апрель 2019
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Май 2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 июня
|15:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Апрель 2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 26 мая по 01 июня
Это автоматическое сообщение.
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13 июня 2019 года 15:42
Федеральный бюджет РФ в январе-мае 2019 года исполнен с профицитом 1 трлн 149,6 млрд рублей, или 2,7% ВВП, свидетельствует предварительная оценка Минфина. Первичный профицит сложился на уровне 3,4% ВВП.
Доходы бюджета в январе-мае составили 7 трлн 865,8 млрд рублей, или... читать дальше
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13 июня 2019 года 15:31
Китайский производитель электроники и телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. отложил презентацию новой модели ноутбуков из-за ограничений на покупку компонентов в США.
Глава бизнеса Huawei по выпуску потребительских товаров Ричард Ю сообщил в... читать дальше
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13 июня 2019 года 15:30
В пятницу, 14 июня, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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13 июня 2019 года 15:30
В пятницу, 14 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2848,97 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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13 июня 2019 года 15:24
Половина российских семей, имеющих детей, - бедные, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Необходимо отметить, что самая нуждающаяся в этом смысле категория граждан в нашей стране - это семьи, имеющие детей, в особенности многодетные семьи. 51% из них находятся за... читать дальше
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13 июня 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 563 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9507 руб.
Минимальный курс евро составил 72,8425 руб., максимальный -... читать дальше
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13 июня 2019 года 15:12
Альфа-банк планирует с 18 по 20 июня собирать заявки на два выпуска субординированных облигаций серии С01-01 и С01-02 объемом по 5 млрд рублей каждый, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на облигации начнется в 10:00 МСК 18 июня и закончится в... читать дальше
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13 июня 2019 года 15:12
Белоруссия пока воздержалась от инициативы повышения тарифов на транзит российской нефти на 23% и отложила пересмотр на конец этого года, что соответствует плановому рассмотрению вопроса, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович... читать дальше
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13 июня 2019 года 15:00
ЦБ РФ с 14 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2775,72 (+32,24) руб./грамм; на серебро - 30,74 (+0,26) руб./грамм; на платину - 1687,29 (+21,68) руб./грамм; на палладий - 2954,84 (+79,96) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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13 июня 2019 года 15:00
Национальный расчетный депозитарий (НРД) 11 июня зарегистрировал облигации ООО "Ломбард Мастер" серии КО-П09 объемом 50 млн рублей, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, говорится в сообщении эмитента.
Выпуску облигаций присвоен государственный... читать дальше
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13 июня 2019 года 14:51
В январе-апреле т.г. положительное сальдо внешнеторгового баланса Казахстана составило $8,342 млрд, что на 5,2% ниже уровня января-апреля 2018 года, сообщил статкомитет.
Внешнеторговый оборот республики в январе-апреле 2019 года по сравнению с январем-апрелем 2018 года... читать дальше
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13 июня 2019 года 14:45
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,07 пункта (0,075%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2749,68 пункта. Максимальное... читать дальше
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13 июня 2019 года 14:41
Нефтяной рынок отреагировал активным ростом на сообщения об атаках на две судна в Оманском заливе, опасаясь перебоев поставок топлива с Ближнего Востока.
Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск подорожали на $2,33 (3,89%) - до $62,30... читать дальше
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13 июня 2019 года 14:39
ПАО "Мосэнерго" за 2018 год выплатит дивиденды из расчета 0,21004 рубля на одну акцию, сообщила компания. Всего на выплату дивидендов будет направлено 8,319 млрд рублей, что составляет 35% чистой прибыли за 2018 год по РСБУ.
За 2017 г. "Мосэнерго" выплатило акционерам... читать дальше
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13 июня 2019 года 14:32
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили снижением торги в четверг, инвесторы реагировали на статданные из США и следили за развитием американо-китайских торговых отношений.
Японский индекс Nikkei 225 по итогам сессии упал на... читать дальше
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13 июня 2019 года 14:24
Большинство аналитиков ожидают снижения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,50%, однако в столь скорое смягчение политики регулятора верят не все экономисты.
Очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет... читать дальше
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