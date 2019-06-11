Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,5027 руб.

11 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2382 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,5027 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,4275 руб., максимальный - 64,6175 руб. Было заключено 9506 сделок. Объем торгов составил 39100,98 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,4625 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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