Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,007 руб.

11 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,007 руб.

Минимальный курс евро составил 72,9125 руб., максимальный - 73,1 руб. Было заключено 3318 сделок. Объем торгов составил 14515,84 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,935 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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