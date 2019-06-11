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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 64,5158 руб.
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11 июня 2019 года 14:43
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 64,5158 руб.
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11 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 64,5158 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,61 коп. Это автоматическое сообщение.
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11 июня 2019 года 17:16
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001P-14 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "A+(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА. Эмиссия является... читать дальше
.11 июня 2019 года 17:14
Правительство одобрило предоставление "Газпрому" лицензии на Центрально-Пограничный участок на шельфе Сахалина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Как пояснили "Интерфаксу", разовый платеж по данному участку еще не... читать дальше
.11 июня 2019 года 16:56
Связь-банк установил ставку 16-19-го купонов облигаций 3-й серии в размере 8,1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. 10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей размещен в декабре 2011 года. Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 7,12%... читать дальше
.11 июня 2019 года 16:54
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "РЕСО-Лизинг" серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruА+", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства. Ранее выпуску БО-П-04 был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне... читать дальше
.11 июня 2019 года 16:44
Спрос на двухлетние облигации ООО "РЕСО-Лизинг" серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей составил 14 млрд рублей, сообщил в пресс-релизе Альфа-банк, выступивший одним из организаторов размещения. Всего было подано 50 заявок инвесторов всех категорий. "Наибольший интерес... читать дальше
.11 июня 2019 года 16:43
Средние розничные цены на бензины за неделю со 2 по 9 июня выросли на 4 коп., до 42,67 руб. за литр Аи-92 и на 5 коп., до 45,66 руб. за литр Аи-95, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. В этот период бензин дорожал меньшими темпами, чем в предыдущие недели. Так, в Сибирском... читать дальше
.11 июня 2019 года 16:35
Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-апреле 2019 года выросло на 1,3% и составило $59,986 млрд по сравнению с $59,214 млрд в январе-апреле 2018 года, сообщается на сайте ЦБ РФ. Объем экспорта за 4 месяца не... читать дальше
.11 июня 2019 года 16:28
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае 2019 года увеличилось, по предварительной оценке, на $1,8 млрд, или на 3,8%, до $48,7 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ($46,9 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Как... читать дальше
.11 июня 2019 года 16:20
1 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-215 на 21 млрд 477,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.11 июня 2019 года 16:20
Отток капитала из РФ в январе-мае 2019 года, по предварительным данным, вырос в 1,9 раза - до $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд годом ранее, следует из сообщения ЦБ РФ. "Величина показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов... читать дальше
.11 июня 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,92 пункта (0,325%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2751,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2759,57 (+0,62%) пункта,... читать дальше
.11 июня 2019 года 16:09
Европейская комиссия, главный антимонопольный орган ЕС, приняла решение заблокировать сделку по слиянию сталелитейных активов германской промышленной группы Thyssenkrupp AG с активами Tata Steel. "Сталь является важнейшим компонентом во множестве вещей, которыми мы... читать дальше
.11 июня 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 63,86/65,23 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,86/65,23 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи упал...
.11 июня 2019 года 15:58
"Транснефть" рассчитывает, что дивиденды компании по итогам 2018 года составят около 10 тыс. 400 рублей на акцию, сообщил вице-президент компании Рашид Шарипов в ходе телеконференции. "Решение должно быть принято на собрании акционеров, которое должно состояться до... читать дальше
.11 июня 2019 года 15:46
Федеральная резервная система (ФРС) держит процентные ставки на слишком высоком уровне в дополнение к "нелепому количественному ужесточению", написал президент США Дональд Трамп в микроблоге в Twitter. "Они ничего не понимают!", - написал Трамп. В следующем...
.11 июня 2019 года 15:35
Оборот финского концерна Valio в России в 2018 году вырос на 11% и достиг 6,9 млрд рублей, сообщается в его пресс-релизе. Российское подразделение показало наиболее динамичный рост наряду с Valio в Швеции, в странах Балтии и в Китае. Основным драйвером роста в РФ стало... читать дальше
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