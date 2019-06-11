11 июня 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:30
|Безработица в Великобритании
|Май 2019
|11:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Апрель 2019
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Май 2019
Это автоматическое сообщение.
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11 июня 2019 года 17:16
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001P-14 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "A+(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.
Эмиссия является... читать дальше
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11 июня 2019 года 17:14
Правительство одобрило предоставление "Газпрому" лицензии на Центрально-Пограничный участок на шельфе Сахалина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Как пояснили "Интерфаксу", разовый платеж по данному участку еще не... читать дальше
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11 июня 2019 года 16:56
Связь-банк установил ставку 16-19-го купонов облигаций 3-й серии в размере 8,1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей размещен в декабре 2011 года. Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 7,12%... читать дальше
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11 июня 2019 года 16:54
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "РЕСО-Лизинг" серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruА+", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.
Ранее выпуску БО-П-04 был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне... читать дальше
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11 июня 2019 года 16:44
Спрос на двухлетние облигации ООО "РЕСО-Лизинг" серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей составил 14 млрд рублей, сообщил в пресс-релизе Альфа-банк, выступивший одним из организаторов размещения.
Всего было подано 50 заявок инвесторов всех категорий. "Наибольший интерес... читать дальше
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11 июня 2019 года 16:43
Средние розничные цены на бензины за неделю со 2 по 9 июня выросли на 4 коп., до 42,67 руб. за литр Аи-92 и на 5 коп., до 45,66 руб. за литр Аи-95, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.
В этот период бензин дорожал меньшими темпами, чем в предыдущие недели. Так, в Сибирском... читать дальше
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11 июня 2019 года 16:35
Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-апреле 2019 года выросло на 1,3% и составило $59,986 млрд по сравнению с $59,214 млрд в январе-апреле 2018 года, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Объем экспорта за 4 месяца не... читать дальше
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11 июня 2019 года 16:28
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае 2019 года увеличилось, по предварительной оценке, на $1,8 млрд, или на 3,8%, до $48,7 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ($46,9 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
Как... читать дальше
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11 июня 2019 года 16:20
1 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-215 на 21 млрд 477,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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11 июня 2019 года 16:20
Отток капитала из РФ в январе-мае 2019 года, по предварительным данным, вырос в 1,9 раза - до $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд годом ранее, следует из сообщения ЦБ РФ.
"Величина показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов... читать дальше
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11 июня 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,92 пункта (0,325%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2751,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2759,57 (+0,62%) пункта,... читать дальше
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11 июня 2019 года 16:09
Европейская комиссия, главный антимонопольный орган ЕС, приняла решение заблокировать сделку по слиянию сталелитейных активов германской промышленной группы Thyssenkrupp AG с активами Tata Steel.
"Сталь является важнейшим компонентом во множестве вещей, которыми мы... читать дальше
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11 июня 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,86/65,23 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи упал...
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11 июня 2019 года 15:58
"Транснефть" рассчитывает, что дивиденды компании по итогам 2018 года составят около 10 тыс. 400 рублей на акцию, сообщил вице-президент компании Рашид Шарипов в ходе телеконференции.
"Решение должно быть принято на собрании акционеров, которое должно состояться до... читать дальше
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11 июня 2019 года 15:46
Федеральная резервная система (ФРС) держит процентные ставки на слишком высоком уровне в дополнение к "нелепому количественному ужесточению", написал президент США Дональд Трамп в микроблоге в Twitter.
"Они ничего не понимают!", - написал Трамп.
В следующем...
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11 июня 2019 года 15:35
Оборот финского концерна Valio в России в 2018 году вырос на 11% и достиг 6,9 млрд рублей, сообщается в его пресс-релизе. Российское подразделение показало наиболее динамичный рост наряду с Valio в Швеции, в странах Балтии и в Китае.
Основным драйвером роста в РФ стало... читать дальше
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