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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,7318 руб.
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10 июня 2019 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,7318 руб.

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10 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2360 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,7318 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,625 руб., максимальный - 64,8675 руб. К этому времени было заключено 14250 сделок. Объем торгов составил 106914,68 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,695 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

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