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10 июня 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,7424 руб.
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10 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2440 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,7424 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,6175 руб., максимальный - 64,8575 руб. Было заключено 8344 сделки. Объем торгов составил 30578,43 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,7 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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